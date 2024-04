Abbadini in Nazionale agli Europei: gli azzurri difendono il titolo conquistato nel 2023

Yumin Abbadini scenderà in pedana da mercoledì 24 a domenica 28 aprile alla Fiera di Rimini per la 36ª edizione dei Campionati d’Europa di ginnastica artistica. La squadra italiana maschile si presenta alla competizione continentale per difendere il titolo vinto ad Antalya nel 2023. Oltre al ventiduenne campione ranichese (che milita nella Pro Carate), il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha convocato Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Lorenzo Minh Casali e Mario Macchiati (con loro anche Salvatore Maresca, che gareggerà da individualista. Sarà impegnata pure la formazione junior con Tommaso Brugnami, Manuel Berettera, Pietro Mazzola, Simone Speranza e Diego Vazzola.