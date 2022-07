Acciacchi superati: l’Atalanta ritrova Malinovskyi, Muriel e Cambiaghi

Buone notizie per l’Atalanta alla ripresa degli allenamenti di lunedì 25 luglio: regolarmente al lavoro a Zingonia anche i tre giocatori che avevano saltato l’amichevole di sabato con il Como. Malinovskyi aveva rimediato un pestone nella partitella in famiglia e aveva lavorato a parte per qualche giorno, Muriel e il giovane Cambiaghi , invece, erano rimasti ai box per affaticamento.