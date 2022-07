Addio a Cecco Duzioni, leggenda di un calcio che non c’è più

«Francesco non ha avuto una bella vita – specifica don Lucio Carminati nella sua splendida omelia – bensì una vita bella, che è così quando riesci a trasformare una passione nella tua professione. E quando puoi godere a lungo di buona salute, sempre con una bella famiglia intorno». Ed è successo proprio così. Francesco «Cecco» Duzioni, verdellese doc, capitano e bandiera del Lecco con esperienze in serie A, allenatore delle promesse atalantine, 93 anni, senza mai una malattia seria, è volato via domenica (e quando sennò ?) dopo morbo fulminante. Aveva un fisico invidiabile frutto di attenzione e sacrifici: sveglia presto, cinque chilometri a piedi per la sua Verdello, palestra, niente fumo né alcolici. «Tant’è che proprio l’altro giorno – confessa Nado Mazzoleni Bonaldi, collega, concittadino e grande amico – scendendo da San Pellegrino, gli avevo preso i biscotti del Bigio. Non potrò darglieli più».