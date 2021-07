Addio a Gollini, va al Tottenham L’Atalanta si tuffa su Koopmeiners

Doppia accelerata in entrata e in uscita. E operazioni in chiusura. Gollini al Tottenham e Frabotta all’Atalanta. Sono le due bombe di mercato esplose nella giornata di martedì 20 luglio che sarebbero ormai imminenti e prossime all’annuncio. Mancherebbe solo l’ufficialità.

Capitolo Gollini-Tottenham: la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e si parla di un’operazione, tra prestito oneroso annuale e diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo, in base al numero di presenze, di poco sotto i 20 milioni (la trattativa sta limando gli ultimi dettagli e rifinendo le cifre, ma il più è fatto). Ci sarebbe già un accordo di massima dunque tra i due club e la fumata bianca affiora all’orizzonte. Con Gollini destinato a lasciare Bergamo, direzione Londra e Premier League, dopo quattro anni in nerazzurro (arrivò a gennaio del 2017) e l’Atalanta che chiuderà un affare da 17-18 milioni circa . E presto, sulla spinta di questa cessione, ci potrebbero essere ulteriori cambi di passo in entrata.