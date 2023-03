Addio presidente, si è spento Alessandro Ghisleni: ha fatto la storia della Virescit

Boccaleone ha perso l’artefice del suo sogno calcistico, il presidente che amava i suoi calciatori come figli, innamorato perso della Virescit, la sua creatura, il suo «prodigio». Alessandro Ghisleni, classe 1937, se n’è andato domenica 5 marzo, a 85 anni , dopo aver scritto gran parte della trama del romanzo della Virescit, portata dal calcio provinciale allo spareggio per salire in Serie B. Lascia la moglie Carla e i figli Massimo e Roberta.