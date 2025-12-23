Agazzi e il team Honda RsMoto alla Dakar. Il manager di Redona punta forte su Lucci

Agazzi, dinamico ex pilota, concessionario e manager di Redona, che nel 2017 è risultato il miglior pilota italiano al traguardo nel settore moto, sarà alla sua decima Dakar in totale (le prime due come pilota). Nel 2019 ha conquistato il terzo posto nell’altra importante rally del settore, l’Africa Race, e quella volta fece esordire la Crf 450 che ha progressivamente perfezionato fino ad arrivare alla piena collaborazione attuale con l’Hrc, il reparto agonistico ufficiale della Honda. La sua formazione potrà contare sul miglior attuale esponente italiano della disciplina, Paolo Lucci, toscano di Castiglion Fiorentino, classe 1993, 10° nel 2024 e giunto lo scorso ottobre 20° assoluto.