Clamorosa impresa e strepitosa vittoria di Michel Agazzi, ventiquattrenne di Redona, domenica 10 maggio sul circuito del Mugello (Firenze) in gara2 della Sportbike della seconda tappa del Campionato italiano velocità (Civ) di motociclismo. C lamorosa perché il portacolori di Sm Racing Team era 19° al via , ma - nonostante la griglia sfavorevole in partenza - ha vinto rifilando più di 10 secondi (10”160 per l’esattezza) ad Alessandro Aguilar Carballo in 7 giri. Una rimontona resa possibile dalla pioggia perché sul bagnato si sono livellate le prestazioni delle moto e a fare la differenza è stata l’abilità dei piloti.

«Avevo molto margine»

Al termine del primo giro Agazzi, che nelle precedenti tre corse stagionali aveva raggranellato solo due punti, era 11°, al 2° è salito in settima posizione e al 3° si è portato al comando con 650 millesimi su Unai Calatayud. Da lì è stata una cavalcata incontrastata. Il bergamasco raggiante al traguardo: «Sapevo che dovevo per forza provarci. Vedevo gli altri che erano al limite, ma non so perché io avevo un sacco di margine rispetto a loro. Dedico la vittoria a tutta la squadra che ci sta credendo, stiamo facendo di tutto per migliorare la nostra Triumph. La dedico pure a mia mamma, visto che è la sua festa».