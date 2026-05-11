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Sport / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Agazzi incredibile sulla pioggia al Mugello
È 19° alla partenza della Sportbike e vince

MOTOCICLISMO CIV . Il 24enne di Redona, portacolori di Sm Racing Team, ha realizzato la clamorosa impresa domenica 10 maggio nella gara2 di Sportbike del Campionato italiano velocità: da 19° a 1° in tre giri e vittoria.

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Agazzi incredibile sulla pioggia al MugelloÈ 19° alla partenza della Sportbike e vince
Michel Agazzi, 24enne di Redona, sul podio della gara2 della Sportbike sul circuito del Mugello

Clamorosa impresa e strepitosa vittoria di Michel Agazzi, ventiquattrenne di Redona, domenica 10 maggio sul circuito del Mugello (Firenze) in gara2 della Sportbike della seconda tappa del Campionato italiano velocità (Civ) di motociclismo. C lamorosa perché il portacolori di Sm Racing Team era 19° al via, ma - nonostante la griglia sfavorevole in partenza - ha vinto rifilando più di 10 secondi (10”160 per l’esattezza) ad Alessandro Aguilar Carballo in 7 giri. Una rimontona resa possibile dalla pioggia perché sul bagnato si sono livellate le prestazioni delle moto e a fare la differenza è stata l’abilità dei piloti.

«Avevo molto margine»

Al termine del primo giro Agazzi, che nelle precedenti tre corse stagionali aveva raggranellato solo due punti, era 11°, al 2° è salito in settima posizione e al 3° si è portato al comando con 650 millesimi su Unai Calatayud. Da lì è stata una cavalcata incontrastata. Il bergamasco raggiante al traguardo: «Sapevo che dovevo per forza provarci. Vedevo gli altri che erano al limite, ma non so perché io avevo un sacco di margine rispetto a loro. Dedico la vittoria a tutta la squadra che ci sta credendo, stiamo facendo di tutto per migliorare la nostra Triumph. La dedico pure a mia mamma, visto che è la sua festa».

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