Agosti si qualifica gli Assoluti alla trave nella Coppa Campioni a Treviglio

La Coppa Campioni, disputata da venerdì 6 a domenica 8 giugno al PalaFacchetti di Treviglio, ha visto in gara anche nomi importanti della ginnastica come Asia D’Amato e Carlo Macchini e ha rappresentato un banco di prova, ma soprattutto la possibilità di qualificarsi agli Assoluti (già ammessi di diritto gli atleti Senior Team Italia e Rog-Road Olympic Games). Elisa Agosti, che gareggia per la società Renato Serra di Cesena (dove milita pure l’altra bergamasca Chiara Barzasi, già ammessa agli Assoluti), è riuscita a qualificarsi per i Tricolori. Rispetto alle previsioni della vigilia, invece, assente Rebecca Andreoli dell’Estate 83 perché febbricitante .

Treviolo quinta tra le Allieve Gold

«Visto il mal di schiena, è già stato un successo fare la gara, ma non ci nascondiamo dietro questo problema - parla il suo allenatore Massimo Gallina -. Elisa ha svolto un’ottima trave e infatti si è qualificata in questo attrezzo». Ad arricchire il programma, la competizione Gold Star per la categoria Allieve Gold: quinto posto per la squadra della Ginnastica Treviolo, composta da Isabel Caroppa, Nicole Pasta, Giorgia Scarabelli, Kimberly Tejada, Rebecca Falardi e Alessia Comin (in prestito dal Centro Sportivo Bollate), accompagnate dal direttore tecnico Irene Castelli e dai tecnici Claudia Ferrè e Barbara Bertoglio.