Ai Mondiali di atletica è la notte di Curiazzi. Pavese in lizza per un posto nella 4x100

Ai Mondiali di atletica è arrivate il momento di Federica Curiazzi e Alessia Pavese: nella notte italiana fra venerdì 19 e sabato 20 settembre Curiazzi sarà in gara nella 20 km di marcia insieme all’ambiziosa Antonella Palmisano e alla bresciana Alexandrina Mihai (che si allena in Bergamasca con il tecnico Massimiliano Previtali. Via a mezzanotte e mezza. Sabato alle 13,45 la 4x100 femminile andrà invece a caccia di un posto nella finale di domenica (alle 14,06) con la formazione azzurra ancora da decidere: la seriana Alessia Pavese è in lizza per un posto con Zaynab Dosso, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Gaya Bertello, Gloria Hooper, Alice Pagliarini e Amanda Obijaku.

Alessia Pavese, 27 anni

(Foto di Grana/Fidal) Curiazzi e Pavese vanno a completare il quintetto orobico in gara a Tokyo, dopo Marta Zenoni (squalificata nella semifinale dei 1.500 dopo che aveva ottenuto il tempo per la finale), Nicole Colombi (undicesima nella 35 km di marcia) e Matteo Giupponi (ritirato sempre nella 35 km).

Dallavalle argento nel triplo