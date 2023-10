Al debutto casalingo il Volley Bergamo 91 si illude, ma poi cede al Vallefoglia

Il primo tempo set travolgente aveva illuso il Volley Bergamo 1991. Ma al debutto stagionale interno le rossoblù si sono dovute arrende al Vallefoglia, capace di rimontare e vincere per 3-1.L’avvio delle bergamasche era però stato praticamente perfetto, con il primo parziale portato a casa in 20 minuti con l’eloquente parziale di 25-15. Poi però Vallefoglia è rientrato in partita e dopo aver pareggiato i conti nel secondo set ai vantaggi (27-25), le marchigiane non hanno mollato la presa imponendosi anche nel terzo e quarto parziale, giocati sempre punto a punto e terminati entrambi sul 25-23 per le ospiti.