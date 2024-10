AlbinoLeffe-Atalanta Under 23, derby-spettacolo: fuga e rimonta, 2-2

Fuga, rimonta, quattro gol, un punto ciascuno . È stato un derby-spettacolo AlbinoLeffe- Atalanta Under 23 , anticipo della nona giornata di Serie C giocato sabato 12 ottobre all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica. Il 2-2 definitivo fotografa la supremazia dei blucelesti nella prima parte di gara e il caparbio ritorno dei nerazzurri nel finale di partita.

Parte meglio l’AlbinoLeffe, che passa in vantaggio al 13’ con un gran destro al volo di Zoma sotto la traversa. I nerazzurri faticano, in avvio di ripresa i seriani raddoppiano con una spettacolare sforbiciata di Parlati su assist del solito Zoma. Sotto 2-0 per l’Under 23 atalantina la partita sembra chiusa, ma i giovani nerazzurri hanno il merito di non demordere. Vlahovic sfrutta un ottimo uno-due e firma il 2-1 al 27’ e una manciata di minuti dopo Artesani (37’) infila di sinistro la porta seriana per il definitivo 2-2.