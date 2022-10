AlbinoLeffe, caccia al tris: a Zanica arriva la matricola terribile Arzignano

Caccia al tris. Dopo le vittorie contro il Novara capolista e la Triestina al «Nereo Rocco», mercoledì 19 ottobre a Zanica (alle 18), nel turno infrasettimanale di Serie C, l’AlbinoLeffe va a caccia del terzo successo consecutivo per puntellare la classifica e certificare il momento d’oro. Tra volere e volare però i seriani del tecnico Beppe Biava dovranno fare i conti con l’Arzignano Valchiampo , neopromossa terribile e rivelazione del torneo. I vicentini del direttore generale bergamasco Matteo Togni, ex team manager bluceleste, sono reduci dal successo in rimonta contro la Feralpisalò che li ha proiettati a quota 13 in classifica. I giallocelesti finora hanno perso solo il 9 ottobre contro il Pordenone , a conferma della solidità della squadra.