AlbinoLeffe, grande rimonta Il weekend del calcio provinciale

Sorprese e certezze, scopriamo cosa ci lascia l’ultimo week end del calcio provinciale, analizzando i risultati inaspettati di questa giornata. Fa da apripista in Serie C l’AlbinoLeffe, che va sotto 2-0 in casa della Pianese ma rimedia negli ultimi 7 minuti fino al 2-2 finale siglato Mondonico e Canestrelli.

In Serie D i risultati inaspettati di giornata sono il successo del Ponte San Pietro in casa del Legnano 2° (1-0), quello con lo stesso risultato del Brusaporto con il Seregno e il 4-0 del Caravaggio in casa della Foglore Caratese, mentre inaspettato è il ko dello Scanzorosciate in casa della Castellanzese (2-1).

In Eccellenza un appaluso a chi è in lotta per la salvezza. Il Lemine abbandona l’ultimo posto in solitaria e torna al successo contro la Luisiana, 4° della classe, in trasferta. Buon punto del Mapello contro la capolista Vis Nova Giussano (1-1), mentre il Verdellino Zingonia si regala 3 punti salvezza in casa della Vertovese (2-1).