AlbinoLeffe, manca solo il gol con il Trento: traversa di Parlati, ottimo pareggio

Un punto, molte occasioni , un’iniezione di fiducia. Sabato 16 novembre , nell’anticipo della quindicesima giornata del girone A di Serie C, l’AlbinoLeffe torna a muovere la classifica, fermando sullo 0-0 il quotatissimo Trento , terzo in classifica e imbattuto da 14 gare.

I seriani di Lopez soffrono nel primo tempo la pericolosità degli ospiti che centrano una traversa con Barison e un palo con Peralta e sfiorano il vantaggio con Petrovic. Ma l’AlbinoLeffe è vivo, il portiere Marietta fa buona guardia e nella ripresa la squadra di Giovanni Lopez cresce e crea le occasioni per passare: Parlati manca il tap-in sottoporta in avvio, poi Agostinelli non trova la porta, prima della traversa dello stesso Parlati nel finale. «Siamo stati all’altezza di un avversario forte, sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi», ha sorriso alla fine il tecnico seriano.