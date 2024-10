AlbinoLeffe, pareggio-beffa a Trieste: Zoma illude i seriani, raggiunti al ’94

Pareggio-beffa per l’AlbinoLeffe, mercoledì 30 ottobre al «Nereo Rocco» contro la Triestina ultima in classifica . Dopo aver sfiorato più volte il vantaggio, i blucelesti sbloccano la partita a 10’ dalla fine con il fantasista Zoma.

Le azioni salienti

L’AlbinoLeffe sembra avere la gara in pugno ma spreca un paio di ghiotte occasioni per il 2-0 e all’ultima azione, al 94’, subisce il gol del pareggio della Triestina su acrobazia di Vertainen. Finisce 1-1. Per la squadra di Lopez è una chance sprecata per fare un salto in classifica che resta comunque tranquilla.