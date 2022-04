Alessandro Perico e Mauro Turati vincono il 36° Rally Prealpi Orobiche

La trentaseiesima edizione del «Rally Prealpi Orobiche» va in archivio con la meritata e perentoria vittoria del bergamasco Alessandro Perico che ha portato la sua Skoda Fabia Evo, con alle note il comasco Mauro Turati, sul gradino più alto del podio. Partito con i favori dei pronostici il forte pilota orobico non ha deluso le attese e ha subito preso in mano le redini della gara facendo ben capire che chi ambiva al successo avrebbe dovuto fare i conti con lui. Perico e Turati hanno vinto con un mix tra prestazioni e strategia, tenendo lontani gli avversi con i migliori tempi sulle prime quattro prove speciali, ed amministrando il vantaggio sulle due finali fino ad arrivare sul podio di Albino con in carniere la vittoria assoluta. Per Alessandro Perico si tratta del quinto successo nel rally di casa, che lo porta ad un passo del record di vittorie fino ad ora nelle mani di Matteo Gamba, che ha fatto suo il «Prealpi» sei volte.