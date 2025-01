All’Epifania tutti di corsa: a Dalmine si corre la 16ª Mezza maratona sul Brembo

Il giorno dell’Epifania, in provincia, va in scena un grande classico della corsa su strada: è la Mezza maratona sul Brembo, giunta alla 16ª edizione. Oltre alla tradizionale gara sui 21 km e 97 metri (via alle 9 da via Mazzini), ci saranno sia la 10 km agonistica sia quella non competitiva, con inizio alle 9,30.

«Iscrizioni superiori agli ultimi tre anni»

L’organizzazione è a cura dei Runners Bergamo, e anche nel 2025 sarà il primo evento dell’anno solare su strada in Italia. Iscritti anche da fuori regione: «Le iscrizioni sono superiori a quelle delle ultime tre edizioni, quelle post Covid - dice Mario Pirotta, da un biennio presidente del sodalizio cittadino, tra i più numerosi d’Italia -. Abbiamo la speranza, come non capita da un po’ di anni, di arrivare ai mille iscritti complessivi». Circa un centinaio i volontari lungo il percorso.

I favoriti

Il tracciato è pianeggiante e interamente disegnato nel comune di Dalmine, con quartier generale l’oratorio San Giuseppe di via Betelli. L’anno scorso vinsero Luca Pietro Sonzogni ed Eleonora Gardelli: nel settore maschile si annucia una sfida tra Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana), Antonino Lollo (Gruppo Alpinistico Vertovese) e Paolo Putti (Bg 59 Oriocenter). Fra le donne, invece, il nome principale è quello della trentina Arianna Lutteri, tricolore di maratona 2021. Nella 10 km, in ordine sparso, da tenere sott’occhio Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano), Alice Gaggi (La Recastello Radici Group) e Anna Merelli (Gav).