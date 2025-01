I Mondiali di sci nordico a Schilpario: ecco il programma ufficiale

Per conoscere i nomi delle fondiste e dei fondisti iscritti al Jwsc di Bergamo-Schilpario 2025 è ancora presto, ma dalla squadra azzurra fanno sapere che le tappe di gennaio di Coppa Europa (Fesa Cup) e Coppa Italia saranno fondamentali per gli atleti azzurri in ottica convocazione. A Schilpario saranno rappresentate oltre 40 nazioni con atleti nell’ordine delle 5 centinaia: all’ombra della catena montuosa dei Campelli, sportivi di tutto il mondo scenderanno in pista e le immagini della provincia bergamasca faranno il giro del mondo. Di seguito il programma dettagliato, reso noto dagli organizzatori.