Presentato il Bergamo Historic Gran Prix, con Giacomo Agostini e Andrea Locatelli

Svelata la ventunesima edizione del Bergamo Historic Grand Prix, in programma il prossimo 25 maggio in Città Alta. Alla presentazione dell’evento, nella sede di Fideuram con il general manager Fabrizio Galaverni, anche un mossiere d’eccezione come Giacomo Agostini, campionissimo bergamasco, grande interprete sia con le due sia con le quattro ruote. Quest’anno saranno oltre 130 i partecipanti, provenienti da diversi paesi, che al volante delle loro automobili (80), oppure in sella alle loro motociclette (50), sfileranno lungo il «Circuito delle Mura», che nel 1935 vide trionfare Tazio Nuvolari su Alfa Romeo P3.

Alla manifestazione parteciperà, in veste di special guest, il pilota bergamasco di Superbike Andrea Locatelli Tra i moltissimi esemplari storici in gara risaltano vetture come la Bugatti B35, Ferrari 250 California, Alfa Romeo Zagato, Jaguar E Type, Aston Martin Le Mans e Porsche 356. Non da meno è la rappresentanza delle due ruote, con modelli come Mv Agusta, Ducati, Gilera, Honda e Mondial.

Ospite Andrea Locatelli

Alla manifestazione parteciperà, in veste di special guest, il pilota bergamasco di Superbike Andrea Locatelli, che sarà in sella a una storica Yamaha GP. Immutato il format dell’evento, con 4 manche per le auto e due manche per le moto, tutte concentrate il pomeriggio dalle 14 alle 18.30.

Curiosità: l’avvio delle manche avverrà con la partenza in modalità Le Mans «old style», che vedrà i piloti schierati dal lato opposto del nastro d’asfalto correre verso le macchine schierate a spina di pesce per prendere il via.

L’esposizione in Colle Aperto