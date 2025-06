«Amici sportivi!»: Dan Peterson conquista tutti alla Biblioteca dello Sport di Seriate

È stata una serata da ricordare, quella di lunedì 9 giugno, alla Biblioteca dello Sport Nerio Marabini di Seriate, che ha ospitato Dan Peterson , coach che ha fatto la storia del basket italiano negli anni ’70/’80, con la Virtus Bologna e con l’Olimpia Milano: cinque scudetti, tre coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa Korac. L’occasione dell’incontro era la presentazione del libro «La mia Olimpia in 100 storie +1» (Minerva), scritto a quattro mani con il giornalista Umberto Zapelloni , definito per l’occasione «partner in crime». Personaggi e avventure che hanno caratterizzato la sua epopea milanese.

«Un’altra lingua, un’altra anima»

Tanto basket ma anche tanto altro, nell’incontro condotto da Paolo Bartezzaghi, giornalista de La Gazzetta dello Sport. In un’oretta e mezza l’allenatore e grande comunicatore ha trascinato la sala, gremita, e ha portato gli appassionati, in primis il sindaco di Seriate, Gabriele Cortesi, e l’assessore allo Sport del Comune di Bergamo, Marcella Messina, in un viaggio fra presente e passato fatto di aneddoti, battute, ironie, ma anche concetti di grande spessore: «In ogni posto dove ho lavorato - in particolare in Cile e in Italia - mi sono sempre adeguato alla cultura del posto, imparando anche la lingua, perché, come si dice, “un’altra lingua, un’altra anima”».