Anche con il Genoa è un’Atalanta delle meraviglie

Vittoria anche a Genova, e dire che la squadra di Gilardino non perdeva sul proprio campo da otto partite. Ma all’ Atalanta di questo periodo è quasi impossibile resistere. Del resto segnare quattro reti a «Marassi» non è certo impresa da poco. È vero che l’attacco sta facendo faville, ma il merito è di tutta la squadra. Anche a Genova sugli scudi De Ketelaere, autore del capolavoro che ha sbloccato il risultato. Incoraggiante la rete messa a segno da Tourè che era all’esordio stagionale e ha assoluto bisogno di minuti e di fiducia.

Per non dimenticare l’acquisita sicurezza tra i pali di Carnesecchi che ha sventato almeno tre-quattro reti con autorevolezza.

Tre punti, quelli conquistati a Genova, che consentono di consolidare il quarto posto in classifica. Non dimentichiamo, infine, che a detta del Gasp la squadra dispone di ulteriori margini di crescita. Non possiamo che credergli e sperare che sia veramente così. Adesso sotto col Sassuolo, gara in programma sabato 17 febbraio alle 20.45 al Gewiss Stadium.