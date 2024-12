Anticipi e posticipi di Serie A: Atalanta in campo quattro volte di fila al sabato

Atalanta in campo per quattro sabati di fila dall’11 gennaio al 1° febbraio. La Lega di Serie A nella giornata di venerdì 20 dicembre ha infatti stabilito le date di anticipi e posticipi di campionato di ventunesima, ventiduesima e ventitreesima giornata di campionato. Udinese-Atalanta era già in programma sabato 11 gennaio alle 15, a cui si aggiungono altri tre sabati in campo: sabato 18 gennaio alle 20,45 Atalanta-Napoli, sabato 25 gennaio alle 15 Como-Atalanta, sabato 1° febbraio alle 18 Atalanta-Torino.