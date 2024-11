Antonio Conte prima del big match di domenica: «L’Atalanta è un esempio»

In vista della partita di cartello dell’11ª giornata fra il Napoli capolista con 25 punti e l’Atalanta terza in classifica a quota 19 (sfida in programma domenica 3 novembre alle 12,30), l’allenatore degli azzurri Antonio Conte nella giornata di venerdì ha parlato alla stampa: «Non so se questa può essere definita una sfida scudetto ma so che il Napoli e l’Atalanta sono quelle squadre che anche l’anno prossimo vorranno entrare in Europa dalla porta principale. I nerazzurri sono una realtà consolidata, stanno partecipando alla Champions, la competizione più importante, e la ciliegina sulla torta che dimostra quanto la squadra sia cresciuta anche in convinzione è stata la vittoria dell’Europa League. Va dato merito a Gasperini e alla società perché oggi l’Atalanta è conosciuta come una squadra forte ed è un esempio. Gasp è stato anche mio allenatore nella Primavera della Juventus (quando per recuperare dagli infortuni Conte si allenava con i giovani, ndr) e tramite il duro lavoro ha ottenuto i risultati. Non si vince una coppa se non sei forte. Dobbiamo stare molto attenti - ha concluso Conte -. Magari loro possono sottovalutare la partita visto che noi non giochiamo in Champions».