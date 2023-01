Arianna Fidanza sorprende tutti: in Spagna torna alla vittoria

La bergamasca Arianna Fidanza è tornata alla vittoria nella «Cycling Pro Costa de Almeria» in Spagna dopo il successo di tappa nel 2019 al Tour of Taiyuan in Cina. In rimonta l’atleta orobica ha superato la danese Norsgaard e la campionessa di Francia Audrey Cordon Ragot . La 28enne di Brembate Sopra racconta: «Ho temuto di non farcela a rimontare, soltanto negli ultimi centocinquanta metri sono riuscita ad agguantare le prime ormai proiettate alla vittoria e sono riuscita a spuntarla».