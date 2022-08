Aspettando Soppy, prove di rientro in gruppo per Zappacosta e Demiral

In attesa di definire e ufficializzare l’ingaggio di Brandon Soppy dall’Udinese (l’esterno francese classe 2002 è in arrivo a Bergamo per le visite mediche) l’Atalanta prosegue il lavoro in vista del debutto casalingo in Serie A contro i campioni d’Italia del Milan , domenica sera alle 20,45 al Gewiss Stadium. I nerazzurri sono tornati in campo dopo la vittoria di Genova sulla Sampdoria: osservati speciali gli infortunati Demiral, Zappacosta ed Ederson. E i segnali positivi attesi sono arrivati, ma solo parzialmente. Demiral e Zappacosta sembrano ormai sulla via della risoluzione dei rispettivi infortuni, ma sono rientrati in gruppo solo per una parte dell’allenamento . Zappacosta è fermo dall’inizio del ritiro per un infortunio al retto femorale durante una seduta di allenamento estiva individuale. Demiral è invece alle prese con un problema a un ginocchio dalla vigilia del match amichevole con il Newcastle del 29 luglio scorso.