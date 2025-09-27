Sport / Bergamo Città
Sabato 27 Settembre 2025
Assoluti, Abbadini resta a due decimi dal titolo: splendido argento nell’all around
GINNASTICA ARTISTICA. Sabato 27 settembre a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, il 24enne aviere di Ranica chiude alle spalle dell’italo-cubano Larduet Bicet confermandosi ai vertici nazionali. Domenica finali di specialità.
Argento con rimpianti. Yumin Abbadini è vicecampione italiano nel concorso generale agli Assoluti a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, e può persino recriminare per quei due decimi di differenza che lo inchiodano alle spalle del cubano Manrique Larduet Bicet impedendogli di bissare il titolo del 2022.
Il 24enne aviere di Ranica si conferma tra i migliori ginnasti italiani con un’ottima prova (81.050, contro 81.250 del vincitore) e aggiunge un’altra medaglia tricolore alla sua bacheca, dopo il bronzo dell’anno scorso, l’argento nel 2023 e il titolo vinto tre anni fa. Sul terzo gradino del podio Simone Speranza (78.400).
Domenica 28 settembre Abbadini andrà a caccia del titolo nelle finali di specialità che ha centrato per intero a eccezione del volteggio. Prima, in mattinata, torneranno in pedana le donne per la gara2. Cercano un lampo anche Chiara Barzasi nel concorso generale ed Elisa Agosti alla trave.
