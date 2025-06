Assoluti, Marras e Colnago fanno sognare l’Evolution: doppietta Coppia-Gruppo

Coppia mista e Gruppo, doppietta d’oro in casa e due nomi su tutti: Elisa Marras e Andrea Colnago. L’Aerobica Evolution si regala due gioie tricolori al Campionato nazionale Assoluto a Gorle. Dopo le qualificazioni di sabato 31 maggio, domenica primo giugno al PalaLovato Elisa e Andrea hanno conquistato il quarto titolo italiano consecutivo nella Coppa Mista concedendo il bis nel Gruppo, a segno per la terza volta di fila col team completato da Elison Alborghetti, Alice Pettinari, Cristian Leidi e Lucrezia Rexhepi in prestito dalla Ginnastica Valentia.