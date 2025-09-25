Assoluti in Sardegna, Bergamo schiera il tridente con Abbadini, Barzasi e Agosti

Abbadini, tesserato per l’Aeronautica e già nella lista provvisoria per i Mondiali, sarà in gara nel concorso generale, in cui ha vinto il bronzo l’anno scorso, dopo il titolo nel 2022 e l’argento nel 2023. Anche Barzasi (Renato Serra Cesena) sarà impegnata nell’all around, mentre Agosti sarà in pedana solo alla trave. Si comincia venerdì sera con il primo concorso generale donne, sabato pomeriggio il giro completo maschile.