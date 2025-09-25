Sport / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025
Assoluti in Sardegna, Bergamo schiera il tridente con Abbadini, Barzasi e Agosti
GINNASTICA ARTISTICA. Da venerdì 26 settembre a domenica 28, a Quartu S. Elena (Cagliari), in pedana gli Assoluti a meno di un mese dai Mondiali in Indonesia. Yumin e Chiara saranno in gara nell’all around, Elisa alla trave.
Yumin Abbadini, Chiara Barzasi, Elisa Agosti. Tre assi bergamaschi sul piatto dei Campionati italiani Assoluti di ginnastica artistica, con vista sui Mondiali. Da venerdì 26 settembre a domenica 28, a Quartu S. Elena (Cagliari), i tre talenti di casa nostra cercheranno l’acuto ai Tricolori, a meno di un mese dalla rassegna iridata in Indonesia (19-25 ottobre).
Abbadini, tesserato per l’Aeronautica e già nella lista provvisoria per i Mondiali, sarà in gara nel concorso generale, in cui ha vinto il bronzo l’anno scorso, dopo il titolo nel 2022 e l’argento nel 2023. Anche Barzasi (Renato Serra Cesena) sarà impegnata nell’all around, mentre Agosti sarà in pedana solo alla trave. Si comincia venerdì sera con il primo concorso generale donne, sabato pomeriggio il giro completo maschile.
