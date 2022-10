Asta delle maglie Atalanta: tesoretto da 15 mila euro in solidarietà

Conto alla rovescia per l’asta benefica delle 26 speciali maglie dell’Atalanta indossate e preparate per l’organico della prima squadra in occasione del «Birthday Match 2022», la partita del compleanno dei 115 anni della squadra nerazzurra: il montepremi totale delle promesse di pagamento ha superato quota 15mila euro . L’iniziativa è organizzata da Atalanta e Bergamo Tv e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Le quote aggiornate alle 18 di venerdì 28 ottobre sono pubblicate sui canali Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv», sui siti internet dell’Atalanta e de L’Eco di Bergamo: si possono fare offerte in qualsiasi momento con sms al 335.6969423 e mail ad [email protected]