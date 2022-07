Atalanta, 10-0 alla Rappresentativa Valli Bergamasche: primo gol per Ederson

Buone nuove e conferme per Gasperini . C’è il primo gol di Ederson con la maglia dell’Atalanta, la nuova firma di Boga, quella ritrovata di Pasalic nel 10-0 rifilato dai nerazzurri alla Rappresentativa Valli Bergamasche mercoledì 13 luglio a Clusone , nel secondo test del ritiro estivo. Il neo-acquisto brasiliano ha messo il primo sigillo sulla sgambata, confermando le buone impressioni fornite nella prima uscita contro la Rappresentativa Valseriana. In gol anche Muriel, Zapata, Cisse e Malinovskyi. Gasperini ha proposto due formazioni con lo stesso modulo, il 3-4-1-2 , con i giovani Okoli e Ruggeri in difesa nel primo tempo, Scalvini a centrocampo ed Ederson avanzato. Nella seconda parte Gasp ha schierato de Roon in difesa e Malinovskyi alle spalle di Cisse e Boga in attacco. Niente test per Ilicic, Lammers e Miranchuk (sono sul mercato) , oltre che per gli acciaccati Zappacosta e Toloi.