Atalanta, 10-1 al Crema nell’ultimo test dell’anno

Al Centro Bortolotti di Zingonia l’Atalanta si impone per 10-1 nell’amichevole con il Crema, squadra che milita nel campionato di Serie D. Un test utile per mettere altri minuti nelle gambe a chi è stato impiegato meno nel test di giovedì con l’AZ Alkmaar. In campo anche Pašalic, reduce dall’esperienza con la nazionale croata ai Mondiali. Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Pelè.