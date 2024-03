Atalanta, 23 convocati per lo Sporting: torna Musso dal 1’, dilemma attacco

Sorpresa in casa Atalanta: Juan Musso torna titolare. ll ritorno dal 1’ del portiere argentino è la notizia della vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona, in programma mercoledì 6 marzo all’Alvalade (18,45). Musso non gioca titolare dagli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo, il 3 gennaio, in campionato dalla sfida contro il Milan (3-2) del 9 dicembre. Curiosamente Musso aveva giocato l’ultima partita da titolare in Europa League a Bergamo contro lo Sporting (1-1), il 30 novembre nella fase a girone. Per il resto sono rimasti a casa il terzo portiere Rossi (infortunato) e Palomino (fuori dalla lista Uefa), tra i 23 convocati figura ancora una volta l’Under 23 Vismara. Gian Piero Gasperini ha l’intera rosa a disposizione e dovrebbe rilanciare in mediana dal 1’ Ederson.