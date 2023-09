Atalanta: 23 convocati per la trasferta a Verona. Ballottaggio per tre maglie

Sono 23 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la trasferta di mercoledì 27 settembre a Verona (fischio d’inizio alle 18,30), compreso Mitchel Bakker, escluso dalla lista domenica con il Cagliari.L’ultimo allenamento a Zingonia di martedì non ha riservato intoppi, di conseguenza per la formazione in campo al «Bentegodi» i dubbi sono legati a qualche possibile avvicendamento per la quarta partita del tour de force (sette partite in tre settimane dal 17 settembre all’8 ottobre).

In attacco in cinque per tre posti

In difesa si va verso un turno di riposo per Giorgio Scalvini (finora sempre in campo) con Rafael Toloi pronto a riprendersi una maglia da titolare. In fascia destra Emil Holm si candida al debutto dal primo minuto per lasciar tirare il fiato a Zappacosta. Infine in attacco cinque giocatori per tre posti: i titolari di domenica (Koopmeiners, De Ketelaere e Lookman), Pasalic e Muriel.