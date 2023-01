Atalanta, a Bologna spazio a Højlund e Hateboer dall’inizio

Duván Zapata e Juan Musso più no che sì nell’Atalanta che si prepara ad affrontare il Bologna (lunedì sera alle 20,45) per la 17ª giornata del campionato di Serie A. L’attaccante colombiano è alle prese con una forte contusione alla porzione anteriore del ginocchio sinistro: andrà valutato quotidianamente, ma è probabile il suo forfait. Stesso discorso per il portiere argentino, già out mercoledì 4 gennaio con lo Spezia per via di una distorsione alla caviglia sinistra.