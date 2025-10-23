Atalanta, a Cremona con la squadra quasi al completo

Archiviato il pareggio casalingo di Champions League contro lo Slavia Praga , l’Atalanta è pronta a rituffarsi nel campionato: il prossimo impegno è sabato 25 ottobre alle 20.45 allo stadio Zini, campo di gioco della Cremonese . I nerazzurri , pur non tutti al massimo della condizione, sono al completo , eccezion fatta per i degenti Scalvini e Bakker , dunque c’è ampia disponibilità per il tecnico Juric . Le scelte di formazione dipenderanno da stato di forma e stanchezza, dovuta ai tanti impegni ravvicinati, martedì 28 ottobre c’è Atalanta-Milan .

Ballottaggio Scamacca-Krstovic?

A Cremona si potrebbe rivedere fra i convocati Kolasinac sei mesi e mezzo dopo la rottura del legamento crociato: anche giovedì 23 ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Potrebbe tornare per la prima volta in panchina. In attacco per Scamacca, dopo lo spezzone in Champions, non è escluso un ballottaggio con Krstovic per una maglia da titolare. Anche Pasalic, Zalewski - e magari anche Ahanor, Bellanova e Sulemana - sono in lizza per giocare dal primo minuto.