Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 23 Ottobre 2025

Atalanta, a Cremona con la squadra quasi al completo

CALCIO. Dopo il pareggio di Champions, sabato 25 possibile qualche cambio data l’ampia scelta. Assenti solo Scalvini e Bakker, Kolasinac potrebbe tornare fra i convocati.

In primo piano Sead Kolasinac durante l’allenamento della vigilia di Champions: il difensore potrebbe tornare fra i convocati a Cremona
In primo piano Sead Kolasinac durante l’allenamento della vigilia di Champions: il difensore potrebbe tornare fra i convocati a Cremona
(Foto di Afb)

Zingonia

Archiviato il pareggio casalingo di Champions League contro lo Slavia Praga , l’Atalanta è pronta a rituffarsi nel campionato: il prossimo impegno è sabato 25 ottobre alle 20.45 allo stadio Zini, campo di gioco della Cremonese. I nerazzurri, pur non tutti al massimo della condizione, sono al completo, eccezion fatta per i degenti Scalvini e Bakker, dunque c’è ampia disponibilità per il tecnico Juric. Le scelte di formazione dipenderanno da stato di forma e stanchezza, dovuta ai tanti impegni ravvicinati, martedì 28 ottobre c’è Atalanta-Milan.

Ballottaggio Scamacca-Krstovic?

A Cremona si potrebbe rivedere fra i convocati Kolasinac sei mesi e mezzo dopo la rottura del legamento crociato: anche giovedì 23 ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Potrebbe tornare per la prima volta in panchina. In attacco per Scamacca, dopo lo spezzone in Champions, non è escluso un ballottaggio con Krstovic per una maglia da titolare. Anche Pasalic, Zalewski - e magari anche Ahanor, Bellanova e Sulemana - sono in lizza per giocare dal primo minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Sead Kolasinac
Gianluca Scamacca
Nikola Krstovic
Atalanta