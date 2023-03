Atalanta, a Napoli un flop a testa alta. E si è visto uno Zapata rivitalizzato

Il 2-0 di Napoli è da accettare senza rancore. Sì, perché si tratta di una sconfitta figlia dell’ oggettiva superiorità dell’undici di Spalletti meritatamente capolista e con in tasca già praticamente lo scudetto. Detto questo, l’Atalanta brava ad aver gestito lo 0-0 per oltre un’ora di gioco in virtù di una difesa attenta e ben organizzata in aggiunta ai centrocampisti capaci di coprire con intelligenza tattica la quasi totalità del manto erboso. Nota positiva atalantina: la prova di Zapata sulla via di una incoraggiante progressiva ripresa di condizione di forma. E del suo apporto la squadra ha enorme bisogno, per ridare incisività ad un attacco da qualche turno annebbiato.