Sport / Bergamo Città
Mercoledì 08 Ottobre 2025

Atalanta a ranghi ridotti per le nazionali. Sulemana in gol con il Ghana

CALCIO. Fra nazionali e infortunati, Juric sta lavorando con dieci giocatori. Mercoledì in campo Sulemana che ha segnato per il Ghana nel 5-0 sulla Repubblica Centrafricana.

Allenamento mattutino nella giornata di mercoledì 8 ottobre per l’Atalanta: fra giocatori impegnati con le rispettive nazionali e infortunati, mister Ivan Juric ha lavorato con dieci elementi: Sportiello, Rossi, Ahanor, Zappacosta, Bernasconi, de Roon, Ederson, Musah, Brescianini e Maldini. Nel mirino la partita di domenica 19 ottobre alle 18 alla New Balance Arena contro la Lazio (biglietti in vendita da venerdì 10).

Primo gol in nazionale per Sulemana

Per quanto riguarda gli atalantini in nazionale, il primo a scendere in campo è stato Kamaldeen Sulemana che mercoledì ha contribuito con un gol al rotondo successo per 5-0 del Ghana sulla Repubblica Centrafricana, un successo che di fatto consente al Ghana di ipotecare un posto per i Mondiali del 2026. Sulemana è entrato in campo al 31’ del secondo tempo e al 42’ ha segnato il gol del definitivo 5-0, la sua prima rete in nazionale. Giovedì in campo Pasalic con la Croazia (sul campo della Repubblica Ceca) e Krstovic con il Montenegro (a Torshavn contro le Far Oer).

