Atalanta a riposo dopo la trasferta inglese. Lunedì al lavoro, occhi su Demiral

Due giorni di riposo per l’Atalanta dopo essere rientrata nella notte fra venerdì e sabato dall’Inghilterra, dove ha affrontato in amichevole il Newcastle (successo degli inglesi per 1-0 con gol su rigore di Wood). La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 1° agosto al Centro Bortolotti di Zingonia e l’osservato speciale sarà Merih Demiral che non ha partecipato alla trasferta oltremanica a causa di un fastidio al ginocchio. Un piccolo problema che non preoccupa, con il difensore turco atteso a breve al lavoro con il resto del gruppo.