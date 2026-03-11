Atalanta a riposo: giovedì la ripresa in vista della trasferta di sabato a San Siro
CALCIO. Dopo la batosta contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (1-6), mercoledì giornata di riposo per l’Atalanta. La ripresa è fissata per giovedì.
Bergamo
Mercoledì di riposo per l’Atalanta dopo la pesante sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, dominatore della sfida di Bergamo terminata 6-1 per i tedeschi. I nerazzurri devono voltare rapidamente pagina perché sabato 14 marzo sono attesi da una delicata sfida sul campo dell’Inter (ore 15 a San Siro, arbitro Manganiello di Pinerolo).
Scalvini verso il rientro
E contro la capolista finalmente l’infermeria dovrebbe iniziare a svuotarsi: Scalvini ha recuperato dalla botta al ginocchio che l’aveva costretto a saltare l’Udinese (mentre in Champions era squalificato) e dovrebbe essere convocato. Ottimismo per Ederson e De Ketelaere, mentre è meno probabile il recupero di Raspadori che punta al ritorno mercoledì 18 marzo contro il Bayern. Bayern che invece contro l’Atalanta dovrà rinunciare ai portieri Neuer (assente già martedì) e al vice Urbig (che si è infortunato a Bergamo) e agli infortunati Musiala e Davies (entrambi usciti malconci dalla sfida con i nerazzurri), oltre che agli squalificati Kimmich e Olise.
