Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Mercoledì 11 Marzo 2026

Atalanta a riposo: giovedì la ripresa in vista della trasferta di sabato a San Siro

CALCIO. Dopo la batosta contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (1-6), mercoledì giornata di riposo per l’Atalanta. La ripresa è fissata per giovedì.

Dopo la Champions League, l’Atalanta si rituffa in campionato
Dopo la Champions League, l’Atalanta si rituffa in campionato
(Foto di Afb)

Bergamo

Mercoledì di riposo per l’Atalanta dopo la pesante sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, dominatore della sfida di Bergamo terminata 6-1 per i tedeschi. I nerazzurri devono voltare rapidamente pagina perché sabato 14 marzo sono attesi da una delicata sfida sul campo dell’Inter (ore 15 a San Siro, arbitro Manganiello di Pinerolo).

Scalvini verso il rientro

E contro la capolista finalmente l’infermeria dovrebbe iniziare a svuotarsi: Scalvini ha recuperato dalla botta al ginocchio che l’aveva costretto a saltare l’Udinese (mentre in Champions era squalificato) e dovrebbe essere convocato. Ottimismo per Ederson e De Ketelaere, mentre è meno probabile il recupero di Raspadori che punta al ritorno mercoledì 18 marzo contro il Bayern. Bayern che invece contro l’Atalanta dovrà rinunciare ai portieri Neuer (assente già martedì) e al vice Urbig (che si è infortunato a Bergamo) e agli infortunati Musiala e Davies (entrambi usciti malconci dalla sfida con i nerazzurri), oltre che agli squalificati Kimmich e Olise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
De Ketelaere
Giorgio Scalvini
Atalanta
bayern monaco
Inter