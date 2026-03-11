Atalanta a riposo: giovedì la ripresa in vista della trasferta di sabato a San Siro

Scalvini verso il rientro

E contro la capolista finalmente l’infermeria dovrebbe iniziare a svuotarsi: Scalvini ha recuperato dalla botta al ginocchio che l’aveva costretto a saltare l’Udinese (mentre in Champions era squalificato) e dovrebbe essere convocato. Ottimismo per Ederson e De Ketelaere, mentre è meno probabile il recupero di Raspadori che punta al ritorno mercoledì 18 marzo contro il Bayern. Bayern che invece contro l’Atalanta dovrà rinunciare ai portieri Neuer (assente già martedì) e al vice Urbig (che si è infortunato a Bergamo) e agli infortunati Musiala e Davies (entrambi usciti malconci dalla sfida con i nerazzurri), oltre che agli squalificati Kimmich e Olise.