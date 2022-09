Atalanta a Roma senza cinque giocatori, anche Zortea ko: problema a un’anca

Dopo i problemi fisici accusati durante l’amichevole di martedì contro il Villa Valle, l’esterno franco-ivoriano ha recuperato e sarà a disposizione , mentre com’era scontato Djimsiti, Zapata, Zappacosta sono fuori dall’elenco essendo infortunati (Zapata e Zappacosta saranno di nuovo arruolabili dopo la sosta, tempi più lunghi per Djimsiti), Palomino è sempre out per la positività a un controllo doping e l’ultimo ko è Zortea, un’alternativa sulle corsie laterali.