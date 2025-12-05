Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025

Atalanta, a Verona con i big: Palladino conferma il tridente d’attacco

CALCIO. Per la gara contro l’Hellas, sabato 6 dicembre al Bentegodi (20,45), il tecnico sembra orientato a riproporre la formazione tipo con De Ketelaere-Scamacca-Lookman davanti. A sinistra può rientrare Zappacosta.

Charles De Ketelaere in azione contro la Fiorentina: il belga è in un gran momento di forma e guiderà l’attacco anche a Verona, sabato 6 contro l’Hellas
Charles De Ketelaere in azione contro la Fiorentina: il belga è in un gran momento di forma e guiderà l’attacco anche a Verona, sabato 6 contro l’Hellas
(Foto di Afb)

Big e titolari avanti tutta, il turnover può aspettare. Per la gara a Verona contro l’Hellas, sabato 6 dicembre (alle 20,45), il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino sembra orientato a confermare quasi in toto la formazione che ha giocato le ultime gare, a cominciare dal tridente d’attacco.

Fuori Sulemana e Bakker, al Bentegodi Palladino dovrebbe riproporre il trio offensivo De Keteleare-Scamacca-Lookman nel probabile 3-4-3. La novità potrebbe essere il rientro a sinistra di Zappacosta, ai box contro il Genoa in Coppa Italia per influenza, con la conferma di Bellanova a destra. Ma per le fasce, specie quella sinistra, è in corsa anche Zalewski.

Per il resto, davanti a Carnesecchi, Palladino dovrebbe confermare il terzetto difensivo Kossounou-Hien-Djimsiti, con Ahanor in alternativa, e la probabile panchina per Kolasinac e Scalvini. In mediana Ederson sembra certo del posto, con de Roon insidiato da Pasalic.

