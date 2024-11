Atalanta, abbondanza in attacco e difesa: ipotesi panchina per Retegui con la Roma

C’è finalmente un problema di abbondanza in casa Atalanta in vista del posticipo di campionato contro la Roma, lunedì 2 dicembre all’Olimpico (alle 20.45). Contro i giallorossi di Ranieri Gian Piero Gasperini deve decidere se puntare sul 3-4-3 o sul 3-4-1-2. Nel secondo caso Gasp, come già a Napoli, potrebbe lasciare in panchina il capocannoniere Retegui, con Lookman, al rientro, e De Ketelaere in attacco innescati da Pasalic. In caso contrario spazio al tridente classico Cdk-Retegui-Lookman.