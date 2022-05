Atalanta, abbondanza per Gasp in attacco contro il Milan: Zapata si candida al rientro

Buone notizie per Gasperini in vista della sfida di domenica 15 maggio a San Siro (alle 18) contro il Milan. Marco Sportiello è recuperato : il portiere, è tornato a lavorare in gruppo e sarà regolarmente in panchina contro i rossoneri. Oltre all’indisponibile Ilicic, ai box restano Toloi (stagione finita) e Pezzella, sempre alle prese con la distrazione all’adduttore. Agli assenti potrebbe aggiungersi il baby Cittadini, che si è allenato a parte per un fastidio al ginocchio.