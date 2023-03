Atalanta, accertamenti per Djimsiti: quasi certo il suo forfait contro l’Empoli

Le condizioni di Berat Djimsiti tengono in allerta l’Atalanta , che è tornata ad allenarsi lunedì 13 marzo. Il difensore albanese, uscito per un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra nella gara di sabato 11 contro il Napoli, martedì 14 marzo si sottoporrà ad accertamenti per definire natura ed entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Quasi certa la sua assenza nel match contro l’Empoli venerdì 17 marzo al Gewiss Stadium (20,45) , Djimsiti dovrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali a fine mese così come Teun Koopmeiners, alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro e difficilmente in grado di recuperare per venerdì. In bilico anche il baby Vorlicky, dolorante al ginocchio sinistro e rimasto ai box per la gara col Napoli.