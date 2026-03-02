Burger button
Sport / Bergamo Città Lunedì 02 Marzo 2026

Atalanta, Ahanor è in gruppo: può rientrare in Coppa Italia con la Lazio

CALCIO. Lunedì 2 marzo il 18enne difensore si è allenato con la squadra dopo l’influenza che lo ha costretto a saltare la gara col Sassuolo. Mercoledì 4 all’Olimpico (alle 21) potrebbe essere in campo. Ancora out Ederson

Honest Ahanor qui in azione con Adeyemi (Borussia Dortmund): il 18enne difensore ha smaltito l’influenza e potrebbe essere in campo contro la Lazio
(Foto di Afb)

Ederson no, Ahanor sì. L’Atalanta fa la conta dei presenti in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia, mercoledì 4 marzo (alle 21) all’Olimpico contro la Lazio.

Le condizioni di Ederson

Il centrocampista brasiliano, non convocato per la gara col Sassuolo, è alle prese con un affaticamento ed è stato sottoposto a terapie. Salterà la gara di Coppa e le sue condizioni saranno valutate per la sfida di campionato con l’Udinese, sabato 7 alle 18 a Bergamo.

Raspadori e De Ketelaere

La gara contro i bianconeri è nel mirino anche di Raspadori, ai box per una lesione al bicipite femorale: l’attaccante, così come De Ketelaere, ha ricominciato da qualche tempo a lavorare individualmente sul campo e il suo rientro potrebbe non essere lontano.

Fuori anche Cdk, a Roma Palladino ritroverà Ahanor, assente col Sassuolo per influenza: lunedì 2 marzo il 18enne difensore nerazzurro si è regolarmente allenato con la squadra e potrebbe essere in campo contro la Lazio.

