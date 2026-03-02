Atalanta, Ahanor è in gruppo: può rientrare in Coppa Italia con la Lazio

Le condizioni di Ederson

Il centrocampista brasiliano, non convocato per la gara col Sassuolo, è alle prese con un affaticamento ed è stato sottoposto a terapie. Salterà la gara di Coppa e le sue condizioni saranno valutate per la sfida di campionato con l’Udinese, sabato 7 alle 18 a Bergamo.