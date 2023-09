Atalanta al debutto casalingo: sabato con il Monza per ripartire subito

Il debutto stagionale nel «cantiere» del Gewiss Stadium (senza Curva sud, oggetto dei lavori per completare la ristrutturazione dello stadio) è già un’occasione da non fallire: dopo il successo al debutto (2-0 sul campo del Sassuolo) e l’imprevista sconfitta a Frosinone (2-1), i nerazzurri provano a ripartire. Per la terza giornata sabato 2 settembre ospitano il Monza: fischio d’inizio alle 20,45, diretta Dazn e Sky.

Con il mercato che si è chiuso da poche ore, l’Atalanta venerdì non ha comunicato i convocati che saranno resi noti nella mattinata di sabato: l’ultimo arrivato Emil Holm dovrebbe andare in panchina, dove non è escluso che si sieda anche Palomino, ormai recuperato dopo l’infortunio.

Davanti due fra Cdk, Scamacca, Lookman