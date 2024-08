Atalanta al lavoro in vista del Real. Riflettori su Zaniolo e Retegui

Dopo aver smaltito il tris incassato venerdì 9 agosto ad Amburgo dai tedeschi del St. Pauli, giornata di riposo per l’Atalanta. I nerazzurri tornano in campo nel pomeriggio di domenica 11 agosto a Zingonia per proseguire la preparazione in vista della trasferta a Varsavia per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, in programma mercoledì 14.