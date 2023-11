Atalanta, alla ricerca della continuità perduta

Per stare a certi livelli però serve una maggiore continuità, sia nella singola partita, sia sul lungo periodo. Siamo nelle mani del Gasp e questo non può che rassicurarci. Ma è già ora di pensare all’Europa League visto che giovedì 30 novembre il Gewiss Stadium arriva lo Sporting, superato un mese fa a Lisbona per 2-1 con reti di Scalvini e Ruggeri. Una ghiotta occasione per ritrovare subito morale e fiducia per poi riversarle nel campionato, il 4 dicembre sarà la volta del Torino.