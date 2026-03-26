Atalanta, alla ripresa tour de force dal Lecce alla Lazio. Ahanor-U21 azzurra ok

Prosegue la preparazione a ranghi ridotti dell’Atalanta, nella settimana delle nazionali. Giovedì 26 marzo i nerazzurri si sono allenati a Zingonia con i 9 giocatori rimasti (Sportiello, Rossi, Bellanova, Bernasconi, Bakker, Zappacosta, de Roon, Ederson e Musah) e il pensiero alle condizioni di Scamacca, alle prese con una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro e rimasto in Nazionale. L’attaccante nerazzurro ha osservato Italia-Irlanda del Nord dalla tribuna della New Balance Arena, le sue condizioni verranno verificate giorno per giorno ma è probabile che salti la ripresa del campionato a Lecce, lunedì 6 aprile, per tentare il rientro contro la Juventus a Bergamo, sabato 11.