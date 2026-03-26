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Sport / Bergamo Città Giovedì 26 Marzo 2026

Atalanta, alla ripresa tour de force dal Lecce alla Lazio. Ahanor-U21 azzurra ok

CALCIO. Prosegue la settimana a ranghi ridotti dei nerazzurri, in campo a Zingonia con 9 superstiti. Il 6 aprile la gara in Salento, poi la sfida alla Juventus, alla Roma di Gasp e la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Atalanta, alla ripresa tour de force dal Lecce alla Lazio. Ahanor-U21 azzurra ok
Honest Ahanor in allenamento con l’Under 21 azzurra. Il 18enne difensore nerazzurro è alla prima convocazione in nazionale con la squadra di Baldini
(Foto di Figc)

Prosegue la preparazione a ranghi ridotti dell’Atalanta, nella settimana delle nazionali. Giovedì 26 marzo i nerazzurri si sono allenati a Zingonia con i 9 giocatori rimasti (Sportiello, Rossi, Bellanova, Bernasconi, Bakker, Zappacosta, de Roon, Ederson e Musah) e il pensiero alle condizioni di Scamacca, alle prese con una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro e rimasto in Nazionale. L’attaccante nerazzurro ha osservato Italia-Irlanda del Nord dalla tribuna della New Balance Arena, le sue condizioni verranno verificate giorno per giorno ma è probabile che salti la ripresa del campionato a Lecce, lunedì 6 aprile, per tentare il rientro contro la Juventus a Bergamo, sabato 11.

Alla ripresa del campionato, dopo la gara di Lecce, l’Atalanta è attesa da un tour de force cruciale per il resto della stagione: dopo la sfida alla Juve, i nerazzurri incroceranno la Roma dell’ex Gasp sabato 18 aprile all’Olimpico (20,45) e poi la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, mercoledì 22 aprile (alle 21) a Bergamo.

Nel frattempo giovedì 26 marzo ha vissuto la sua prima giornata azzurra Honest Ahanor, impegnato con l’Under 21 contro la Macedonia del Nord a Empoli. Il 18enne difensore dell’Atalanta è rimasto in panchina nella gara vinta 4-0 dagli azzurrini di Baldini.

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