Mercoledì 13 Agosto 2025
Atalanta, alle 18 allenamento allo stadio. Porte aperte per i tifosi dalle 17
QUI ZINGONIA. Il pubblico potrà assistere alla seduta nella Curva Nord Pisani. Sabato sera il «Bortolotti» contro la Juve.
L’Atalanta lunedì ha osservato una giornata di stop per rifiatare dopo le due amichevoli di sabato a Colonia e di domenica mattina a Zingonia contro l’Nk Opatija (3–3). Ieri mattina la ripresa che non ha riservato news con il solito bollettino medico: terapie per Bakker, mentre Kolasinac ha proseguito il suo solito percorso riabilitativo.
Le porte aperte ai tifosi
Oggi - 13 agosto - è prevista una doppia seduta di lavoro, in mattinata a Zingonia a porte chiuse, e nel tardo pomeriggio a porte aperte allo Stadio di Bergamo (a partire dalle 18) per un appuntamento molto atteso dai sostenitori nerazzurri. Per i tifosi atalantini che vorranno accedere allo stadio per assistere all’allenamento della squadra, i cancelli della Curva Nord Pisani saranno aperti a partire dalle 17. Sarà una seduta di lavoro per «assaggiare» l’erba dello stadio in vista della partita di sabato sera con la Juventus, ma sarà, anche e soprattutto, l’occasione per salutare l’Atalanta di Ivan Juric e per dare la carica ai giocatori nerazzurri quando si sta per aprire il sipario sulla nuova stagione.
Il trofeo Bortolotti con la Juve
La Serie A per l’Atalanta, infatti, scatta dai blocchi domenica 24 agosto in match serale (ore 20,45), in casa, contro il Pisa neopromosso dalla B grazie al secondo posto in cadetteria conquistato nella stagione 2024/25. Ma prima dell’esordio in campionato, questo sabato (fischio d’inizio alle 20,45), sempre a Bergamo, riflettori accesi su Atalanta–Juventus che assegnerà il XXVI Trofeo Achille e Cesare Bortolotti.
