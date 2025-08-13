Atalanta, alle 18 allenamento allo stadio. Porte aperte per i tifosi dalle 17

L’Atalanta lunedì ha osservato una giornata di stop per rifiatare dopo le due amichevoli di sabato a Colonia e di domenica mattina a Zingonia contro l’Nk Opatija (3–3). Ieri mattina la ripresa che non ha riservato news con il solito bollettino medico: terapie per Bakker, mentre Kolasinac ha proseguito il suo solito percorso riabilitativo.

Le porte aperte ai tifosi

Oggi - 13 agosto - è prevista una doppia seduta di lavoro, in mattinata a Zingonia a porte chiuse, e nel tardo pomeriggio a porte aperte allo Stadio di Bergamo (a partire dalle 18) per un appuntamento molto atteso dai sostenitori nerazzurri. Per i tifosi atalantini che vorranno accedere allo stadio per assistere all’allenamento della squadra, i cancelli della Curva Nord Pisani saranno aperti a partire dalle 17. Sarà una seduta di lavoro per «assaggiare» l’erba dello stadio in vista della partita di sabato sera con la Juventus, ma sarà, anche e soprattutto, l’occasione per salutare l’Atalanta di Ivan Juric e per dare la carica ai giocatori nerazzurri quando si sta per aprire il sipario sulla nuova stagione.